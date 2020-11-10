В Бобруйске также вводится обязательный масочный режим. Где необходимо носить маски?

В Бобруйске вводится обязательный масочный режим Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бобруйске вводится обязательный масочный режим. Данная информация была размещена на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета.

- В Бобруйске с 10 ноября был введен обязательный масочный режим в тех объектах города, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Маски рекомендуется носить в магазинах, в общественном транспорте, аптеках, отделениях почты, - говорится в сообщении.

Власти города призывают жителей соблюдать профилактические меры и носить маски в общественных местах.

Напомним, что с 5 ноября обязательный масочный режим был введен в Могилеве, а с 9 ноября - в Гомельской области.

Со вторника, 10 ноября, ровно на месяц отменили все мероприятия в Бресте, а заведениям рекомендовано работать до 23 часов.

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