В Минске назначили нового председателя комитета по здравоохранению. Фото: телеграм-канал Мингорисполкома
В Минске назначили нового председателя комитета по здравоохранению. Им стала главный врач 11-й городской больницы Жанна Казаченок. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.
- Во вторник, 10 ноября, Жанна Казаченок была представлена коллективу. Если говорить о Сергее Малышко, который ранее занимал данную должность, то он назначен главным врачом в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации, которая находится в Аксаковщине, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области.
Такое решение Александр Лукашенко принял во время встречи с областными депутатами в Гродно. (подробности)
Александр Лукашенко назначил нового начальника минской милиции.
Руководить столичной милицией будет бывший начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб. (подробности)