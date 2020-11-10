В Минске назначили нового председателя комитета по здравоохранению. Фото: телеграм-канал Мингорисполкома

В Минске назначили нового председателя комитета по здравоохранению. Им стала главный врач 11-й городской больницы Жанна Казаченок. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

- Во вторник, 10 ноября, Жанна Казаченок была представлена коллективу. Если говорить о Сергее Малышко, который ранее занимал данную должность, то он назначен главным врачом в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации, которая находится в Аксаковщине, - говорится в сообщении.

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