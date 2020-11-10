Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 ноября 2020 года: новый рекорд по заболевшим - 1038 человек за сутки

Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна актуальная информации по заболеваемости «ковид» в Беларуси. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба белорусского Минздрава в своем Telegram-аккаунте.

Так сообщается, что за сутки в Беларуси коронавирус был диагностирован еще у 1038 человек. Общее число с начала пандемии составило 108 тысяч 300 инфицированных.

- За период распространения коронавирусной инфекции в Беларуси выздоровели и были выписаны 91 тысяч 646 пациентов, - пояснили в Минздраве.

Таким образом, за сутки из больниц были выписаны еще 293 человека, переболевших «ковидом».

Известно также, что начала пандемии проведено более 2,707 миллиона тестов на коронавирус по всей стране.

К сожалению, обновилась и статистика смертности от коронавируса. Умерли еще 5 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в Беларуси скончались 1016 человек с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

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