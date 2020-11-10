Видеофакт. Лукашенко частному бизнесу: Или профсоюз, или ликвидация - придется выбирать

Лукашенко напомнил, что в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Фото: БелТА.

До конца 2020 года Лукашенко поручил решить вопрос создания профсоюзов на всех частных предприятиях Беларуси, проинформировало БелТА. Такая информация была озвучена во время совещания с Михаилом Ордой, главой Федерации профсоюзов Беларуси.

Обращаясь к Орде, Лукашенко напомнил, что такая договоренность с председателем ФПБ существовала ранее и вопрос должен быть решен.

- Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Поэтому это должно быть реализовано. Все должны понимать государственную позицию, - пояснил Лукашенко.

Далее Лукашенко пояснил, что произойдет, если в каких-то частных организациях по требованию профсоюзной федерации не будут созданы свои профсоюзные ячейки.

- Если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Эти предложения вы должны внести. Шутить мы не будем больше, - заключил Лукашенко.

Резюмируя, Лукашенко, заметил, что некоторые частники, по его словам, не так себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране. И пообещал, что и с этим разберутся.

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