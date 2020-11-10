Умер руководитель самого известного хора республики - народный артист Беларуси Михаил Дриневский

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Вечером 9 ноября на 80-м году жизни скончался выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский. Профессор многие годы являлся художественным руководителем самого известного хора страны - Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Как пишет БелТА, Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Уже в 13 лет музыкально одаренный мальчик руководил колхозным хором родной деревни. Образование Михаил Дриневский получил в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а также в Белорусской консерватории.

В 1968 году, после окончания консерватории, Дриневский стал хормейстером в Государственном народном хоре Беларуси.

С 1975 года Михаил Павлович Дриневский был художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича.

Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени.

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