На границе с Беларусью задержали украинского полицейского и контрабандистов, которые пытались подкупить белорусского пограничника

На белорусско-украинской границе задержали контрабандистов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестские пограничники 6 ноября в Малоритском районе задержали группу контрабандистов, которые собирались переправить на украинскую сторону белорусские сигареты. Для этого они пытались подкупить белорусского пограничника. Все трое были задержаны. Среди них - двое белорусов 28 и 25 лет и 32-летний гражданин Украины из Заболотья.

Как оказалось в ходе разбирательства, украинец - действующий сотрудник украинской Национальной полиции, сообщает пресс-служба Брестской погрангруппы. На вопрос, с какой целью он нарушил государственную границу, он ответил:

- С целью переброски сигарет из Беларуси в Украину.

- Идейным вдохновителем группы был еще один гражданин Украины, который находится на территории сопредельного государства. Он разработал и организовал исполнение всей преступной схемы, - комментируют в погрангруппе.

У белорусов дома провели обыски. Нашли рации, черную бухгалтерию, охотничье ружье, пять мобильных телефонов. Все изъятое отправят на криминалистическую экспертизу.

За дачу взятки возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Разбирательство по делу продолжается.