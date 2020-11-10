Смертельное ДТП в Рогачевском районе: кто сидел за рулем, пока непонятно

Фото: Следственный комитет

Как пишет Telegram-канал Следственного комитета, в Рогачевском районе произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось около 8 утра в агрогородке Довск. Автомобиль марки Mitsubishi совершал обгон, однако водитель не справился с управлением. В результате легковушка съехала в кювет, после чего врезалась в дерево. В результате аварии из салона машины выбросило 42-летнего мужчину . Спасти его не удалость, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сообщается, что салоне Mitsubishi в момент аварии находилась также 23-летняя девушка. Она выжила, в шоковом состоянии ее обнаружили недалеко от места ДТП. Ей оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшествия, в том числе и лицо, управлявшее автомобилем.

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