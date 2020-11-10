Информцентр: На БелАЭС приостановили выработку электроэнергии

Минэнерго заявил, что проводились испытания, которые и выявили необходимость замены оборудования. Фото: Сергей ГАПОН

О том, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции приостановлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра БелАЭС.

- На данный момент выработки электроэнергии на Белорусской АЭС нет. Как и сообщали в Минэнерго, требуется замена определенного оборудования, - пояснили в информцентре.

Как проинформировала 9 ноября пресс-служба Министерства энергетики на вопросы, поступающие о работе первого энергоблока, в ходе продолжающихся испытаний выявлена необходимость замены отдельного оборудования.

- На первом энергоблоке БелАЭС продолжается этап «энергетического пуска», на котором предусмотрены режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности до 500 МВт и проверка устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении, - уточнили в пресс-службе.

Далее в Минэнерго пояснили, что испытания выявили необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Все работы осуществляются по техрегламенту.

- В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме, - резюмировали в Минэнерго.

Когда будет возобновлена выработка электроэнергии на атомной станции, в информцентре БелАЭС затруднились сказать.

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