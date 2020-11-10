Лукашенко: Не возьмут они Беларусь «тепленькой». Мы выстоим. Но будет непросто

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Сегодня, 10 ноября, Александр Лукашенко принимает с докладом руководителя ФПБ Михаила Орду. В ходе встречи Лукашенко уже поручил создать на всех частных предприятиях страны профсоюзы. Кроме этого, он высказался и о влиянии COVID-19 на экономику.

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- Ковид - это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики? - сказал Лукашенко, обращаясь к Михаилу Орде.

- Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой". Мы выстоим. Но будет непросто, - обобщил Александр Лукашенко.

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