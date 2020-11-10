Лукашенко о контроле за ценами: Не надо тут заявлять о том, что это рынок, демократия…

Лукашенко остался доволен, как профсоюзы мониторят цены на социально значимые товары в Беларуси. Фото: БелТА.

О том, что в Беларуси мониторингом цены на потребрынке успешно занимаются профсоюзы, рассказал Лукашенко, пишет БелТА.

Совещаясь с главой Федерации профсоюзов, Александр Лукашенко напомнил Михаилу Орде, что он лично просил о том, чтобы профсоюзами было «жестко взято под контроль ценообразование». И этой деятельностью он остался доволен.

- Вижу, что профсоюзы больше даже, чем госорганы, занимаются этой проблемой. Поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят и уже оценили, - уверенно заявил Лукашенко.

Здесь же он добавил о необходимости контроля за стоимостью социально значимых товаров - «десятков позиций», в которых нуждаются обычные люди.

- Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы трудяг должны лежать во главе угла нашей политики, - напомнил Лукашенко.

В продолжение темы Лукашенко заявил, что под контролем находится и тема тарифов ЖКХ. Но напомнил о вопросе их качества.

- На качество надо обратить внимание. Именно услуги, как они оказываются. В социальных опросах они (Прим.: услуги ЖКХ) всегда идут на первом месте, - перечислил Лукашенко аспекты, которые должны быть на контроле профсоюзов.

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