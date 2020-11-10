В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама пошла по делам

Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал, потеряв равновесие. Фотоиллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что следователи выясняют причины травмирования в Гродно 5-летнего мальчика, упавшего со второго этажа, рассказала пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.

Уже установлено, что в момент несчастного случая в квартире было только трое малолетних детей. 38-летняя мама ребят пошла по делам, оставив детей одних дома. Малыши играли, в какой-то момент 5-летний мальчик забрался на подоконник и открыл окно, потеряв равновесие, он выпал из окна многоэтажки. Старший из детей не смог уследить за проделками брата.

Маленький гродненец выпал из окна многоэтажки. Фото: СК.

- Выясняются причины и обстоятельства падения из окна второго этажа. Мальчик находится в больнице, - пояснили в СК.

В СК напомнили, что родители:

- должны контролировать местонахождение своих детей,

- не оставлять детей без присмотра;

- объяснять детям правил безопасности;

- окна должны быть оборудованы блокирующими замками или блокираторами.

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