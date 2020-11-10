Имени Станислава Монюшко, Михаила Савицкого и Игоря Лученка: стало известно, какие улицы могут появиться в Минске

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Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска вынесла, как пишут «Минск-Новости», на рассмотрение предложения по названию проектируемых в столице улиц.

Как отметили в профильной комиссии столичной мэрии, предлагается присвоить улицам, расположенным в границах пр. Партизанского, ул. Кулешова и Шишкина, №1 - Рудобельская (по названию села Рудобелка), №2 - имя партизана, Героя Советского Союза Михаила Мормулева и №4 - имя Виктора Ливенцева, при этом исключив наименование его именем улицы, расположенной в границах ул. Одесской - Лазо - Ушакова - Котовского - Челюскинцев.

Улице №1, проектируемой от Игуменского тракта и являющейся продолжением ул. Монюшко, - имя Станислава Монюшко. Кроме того, улицам №7, 8 и 12, проектируемым на территории строительства объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск Мир», - имена Леонида Левина, Михаила Савицкого и Игоря Лученка.

Мнения, предложения и пожелания граждан в Мингорисполкоме предлагают направить в течение двух ближайших недель в адрес управления культуры: 220006, г. Минск, ул. Маяковского, 22, к. 2.

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