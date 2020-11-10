Путин о поствыборной ситуации в Беларуси: Наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям

Путин заявил, что ситуация в Беларуси является неприкрытым вызовом общей безопасности. Фото: пресс-служба Кремля.

Поствыборную ситуацию и общественную напряженность в Беларуси прокомментировал во вторник, 10 ноября, президент России, сообщает пресс-служба Кремля. О том, что белорусский кризис является «еще одним неприкрытым вызовом общей безопасности», Владимир Путин заявил, открывая заседание Совета глав государств - членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Конференция из-за пандемии коронавируса проходила в видеоформате.

По словам Путина, участились попытки прямого внешнего вмешательства во внутренние дела стран - участниц ШОС. Здесь он перечислил такие недопустимые интервенции, как грубое нарушение суверенитета, стремление внести раскол в обществе, изменение вектора государственного развития, а также попытки разорвать политические, экономические и гуманитарные связи.

- Под таким ударом извне оказалась Беларусь, которая является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в республике президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, а также развязанной против них информационной и пропагандистской войне, - подчеркнул Путин в своем заявлении.

Далее президент России высказался о недопустимости того, чтобы кем-либо извне навязывались белорусскому народу «те или иные решения».

- Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги, - пояснил Путин, резюмируя, что это в полной мере относится и к событиям в Кыргызстане.

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