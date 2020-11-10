Курс валют в Беларуси: доллар и евро 10 ноября подешевели до минимума за две последние недели

Доллары и евро подешевели до двухнедельного минимума, а рубли России, наоборот, максимально подросли за последний месяц. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Информацию о курсах валют в Беларуси после прошедших торгов опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, по итогам валютных торгов доллар и евро упали в цене до своего минимума за 14 дней. Хотя до этого брали курс на подорожание. А вот российский рубль в Беларуси вырос до своего максимума за последний месяц с небольшим.

В цифрах это выражается так:

Доллар подешевел на 0,0201 белорусского рубля. И теперь стоимость одного «зеленого» составляет 2,5569 белорусского рубля.

Европейская валюта потеряла 0,0361 белорусского рубля от своей прежней цены. В итоге один евро стоит 3,0256 белорусского рубля.

При этом, как отмечалось выше, российский рубль потяжелел в валютной корзине. Его стоимость увеличилась на 0,0051 белорусского рубля. И за 100 рублей РФ теперь дают 3,3493 белорусского рубля.

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