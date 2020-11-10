Лукашенко о белорусах, которые уехали из страны после выборов: Живут в резервации за $2,5 в день. Где миллионы, которые им обещали?

Лукашенко рассказал, что по его информации, выехавшие после выборов в Латвию белорусы живут в резервации. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во вторник, 10 ноября, Александр Лукашенко провел заседание с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Однако речь шла не только о трудовых коллективах, но и об актуальной ситуации в республике и давлении извне, проинформировала БелТА.

Говоря о свободе выбора, Лукашенко заметил, что если кто-то хотел выйти из профсоюзов, то пускай уходят. Так же как и выехали после выборов из Беларуси те, кто принял такое решение.

- Кто-то захотел выйти - пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать, - подчеркнул президент.

Далее он рассказал, что ему приходит информация о выехавших за границу белорусах.

- Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И сейчас где они живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов? - задался вопросом Лукашенко.

Далее он заметил, что после того, как люди попробуют, будут сделаны соответствующие выводы.

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