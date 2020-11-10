Молодой человек отпраздновал юбилей приятеля, а затем ограбил и поджег ритуальный магазин

Фото: УВД Витебского облисполкома

Уголовным делом закончилось для 27-летнего жителя Верхнедвинска празднование юбилея его знакомого. Молодой человек приехал в гости к своим родителям в агрогородок Борковичи Верхнедвинского района Витебской области, а 9 ноября отправился в гости - на юбилей приятеля. После бурного празднования, возвращаясь поздней ночью домой, он проходил мимо здания, где размещались два магазина - с ритуальными принадлежностями и продуктовый.

Что было дальше, фигурант, по его словам, помнит смутно. По версии милиции, молодой человек вначале разбил стеклопакет и влез в помещение с ритуальными принадлежностями. Оказавшись внутри, он перевернул специфическую продукцию вверх дном, а также серьезно порезался.

Затем молодой человек посетил находящийся рядом продуктовый магазин. Здесь он похитил без малого 2 тысячи рублей, а также взял с собой несколько пачек сигарет и пару бутылок пива (их он затем оставил около магазина). После всего этого подозреваемый поджег магазин и спокойно отправился в родительский дом спать.

В результате пожара торговый объект с продуктами был практически полностью уничтожен огнем. На следующее утро поджигатель спокойно отправился домой в Верхнедвинск, где и был задержан сотрудниками милиции. Уже от них он узнал обо всех деталях своих ночных похождений. Похищенные 2 тысячи рублей были обнаружены у родителей подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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