В Минфине подсчитали, сколько недополучит бюджет Беларуси по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса и перебоев с поставками нефти

Юрий Селиверстов. Фото: БелТА

В Министерстве финансов подсчитали, в какую сумму для бюджета Беларуси обойдется пандемия COVID-19 и случавшиеся в течение года перебои с поставками нефти. По оценкам министра финансов Юрия Селиверстова, которыми он поделился с журналистами перед заседанием президиума Совета министров, суммарный объем недополученных доходов составит по итогам 2020 года 3 миллиарда рублей.

- В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5 - 3 миллиардов доходов, - приводит слова Юрия Селиверства БелТА.

Он пояснил, что негативным образом на доходы бюджета влияет как пандемия, так и тот факт, что в I квартале 2020 года отмечались сложности с поставками нефти. Это, в свою очередь, повлекло за собой снижение доходов, которые Беларусь получает от продажи нефтепродуктов.

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