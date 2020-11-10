«Ушел из профсоюза - уходи. Но тогда ты социального пакета не получишь»: Лукашенко высказался о коллективных договорах

Лукашенко рассказал, что в Беларуси будут укреплять профсоюзные организации - "чего бы это ни стоило". Фото: БелТА.

На совещании с главой белорусских профсоюзов Александр Лукашенко потребовал расставить точки над i в отношении действия колдоговоров в организациях и на предприятиях, проинформировала БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас в Беларуси тот период, когда заключаются коллективные договоры, поэтому и необходимо окончательно урегулирование вопроса. Он подчеркнул, что работа должна быть при взаимодействии Администрации президента, правительства и ФПБ, которые при необходимости совместно подготовят распоряжения или указ.

- Уже достаточно давно мы поднимали вопрос того, чтобы не члены профсоюза (те, от чьего имени коллективный договор не заключался) им не пользовались. Сейчас этот вопрос отрегулирован в обновленном Трудовом кодексе, - пояснил Лукашенко Михаил Орда.

Ранее, по словам главы профсоюзов, это требование распространялось только по заявительному принципу.

- Это как раз я и имею в виду: ушел из профсоюза - хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь, - подчеркнул Лукашенко.

Продолжая, заметил, что, по его мнению, «многие заигрались в политику». И предложил для этого идти в партии, а если профсоюз плохой, то и не обращаться к нему.

- Такой порядок будет у нас в стране. Профсоюзные организации будем укреплять, чего бы это ни стоило. Почему бьют по профсоюзам? Потому что это одна из опор нашего общества. Хотят уничтожить, выбить, как основную опору нашего государства, занимающую патриотичную позицию, - добавил Лукашенко.

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