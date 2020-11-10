Двое братьев-белорусов убили в Подмосковье напарника и привезли его труп прямо к зданию милиции в Черикове

Убитого напарника братья-гастарбайтеры сами привезли к зданию РОВД. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Криминальный инцидент, который расследуют правоохранители в Чериковском районе, произошел 17 октября. К зданию РОВД приехал синий микроавтобус, двое мужчин вышли из машины и рассказали, что в их бусе находится труп.

- В милиции братья-гастарабайтеры пытались представить все как несчастный случай. Якобы они возвращались в Беларусь на машине, а по дороге произошло ЧП. Мол, их пассажир, 40-летний знакомый, с которым они вместе работали на стройке, почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер, - рассказали в пресс-службе МВД.

Труп мужчины был отправлен на экспертизу, и выяснилось, что смерть носит криминальный характер.

При помощи российских коллег белорусские следователи установили, что 44-летний житель Черикова с 39-летним двоюродным братом-минчанином и погибшим перед отъездом в Россию выпивали. За столом разругались и избили до смерти напарника, а затем попытались представить все в ином свете.

Оба брата-гастрабайтера задержаны, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Идет следствие.

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