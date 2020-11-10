Симметричный ответ: Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

Дипломатический скандал между Беларусью и Великобританией набирает обороты. Фото: БелТА

- Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов, - такое сообщение появилось в Твиттере министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Напомним, накануне, 9 ноября, стало известно о том, что Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон грата: это заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, а также военный атташе Тимофи Уайт-Бойкот.

В сообщении Доминика Рааба также сказано, что Соединенное Королевство не будет напугано попытками белорусских властей помешать дипведомству говорить о фальсификациях на выборах и насилии против белорусского народа.

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