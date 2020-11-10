Белорусский бизнесмен умер в бассейне отеля в Египте. Фото: maiak.by

Известный бизнесмен из города Береза Александр Параскевич трагически умер во время отдыха в Египте. Это произошло еще 5 ноября. Предприниматель умер на 62-м году жизни. Подробности трагедии пока не известны. По предварительный данным сообщается, что Александр Леонтьевич умер в бассейне отеля, пишет nashaniva.by.

Бизнесмена знали в Березе как главу строительной компании «Добрыня», которой он руководил многие годы. Предприятие выпускает пенополистирол всех марок, предлагает железобетонные изделия, товарный бетон, окна, различные строительные материалы.

Причина смерти бизнесмена пока неизвестна. О дате похорон мужчины также пока не сообщается.

Напомним, что в последнее время белорусы умирали в Египте от отравлений. Иногда смерти носили загадочный характер >