Обсудили COVID-19 и экономику: премьер-министр России Михаил Мишустин позвонил Лукашенко

Михаил Мишустин. Фото: ТАСС

Telegram- канал Пул Первого разместил информацию о состоявшемся телефонном разговоре Александра Лукашенко и главы правительства России Михаила Мишустина. Разговор, как сообщается, состоялся по инициативе российской стороны.

В числе основных тем, которые подлежали обсуждению, называют две: во-первых, актуальные вопросы экономики; во-вторых,COVID-19.

- Говорили о ситуации в целом и о том, как противодействовать распространению инфекции, - пишет Пул Первого.

Более подробной информацией этот Telegram-канал, который, как известно, исключительно близок к пресс-службе Александра Лукашенко, не поделился.

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