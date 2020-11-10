Снова по 15 суток: в Минске осудили музыкантов «Рэха» и «НагУаль», журналистку «Нашей Нивы»

Лидера «НагУаля» осудили на 15 суток. Фото: facebook.com/nagual.band

10 ноября в Минске состоялись очередные суды за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В частности, судили известных столичных музыкантов: Леонида Павлёнка и Андруся Такинданга, а также журналистку издания «Наша Нива» Екатерину Карпицкую.

- После уличного концерта задержан бессменный лидер «НагУаля» и «Маланка Оркестра» Леня Павлёнок, - сообщили на странице группы в соцсети 7 ноября. - Он выступал с нашими друзьями из группы Recha. За два прошлых месяца мы сыграли много дворовых выступлений, донесли радость в десятки дворов. Сегодня темные силы выступили против этой радости. Но музыка сильнее любой тьмы. Ждем Леню на свободе. Мы еще не раз погремим!

10 ноября стало известно, что Леониду Павлёнку присудили административный арест на 15 суток. На такой же срок за решетку отправили лидера группы «Рэха» Андруся Такинданга.

Это уже не первые суды над музыкантами, выступавшими на дворовых концертах в Минске. Напомним, Павлу Аракеляну дали 15 суток административного ареста.

Журналистку «Нашей Нивы» также посчитали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии - Екатерине Карпицкой тоже присудили 15 суток ареста.