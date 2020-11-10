СК отказал в возбуждении уголовного дела по убийству Геннадия Шутова Фото: Личный архив

Близкие погибшего во время послевыборных протестов в Бресте Геннадия Шутова рассказали о том, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об убийстве мужчины.

- Правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела [о сопротивлении сотрудникам], - цитирует Tut.by ответ Центрального аппарата Следственного комитета. - В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по статье 139 УК [убийство] не имеется.

Ранее сообщалось, что в 43-летнего Геннадия выстрелили силовики - он умер от ранения в голову. В то же время погибший Шутов проходит подозреваемым по возбужденному СК делу о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел.

Отметим, что спустя почти три месяца со дня смерти гомельчанина Александра Вихора также не возбуждено уголовное дело. Сейчас проверка СК приостановлена под предлогом проведения новой судмедэкспертизы, рассказали «КП» родные парня.

Напомним, в Беларуси возбуждено уже несколько сотен уголовных дел в отношении участников протестов. Однако пока не сообщалось ни об одном уголовном деле, возбужденном по факту насилия и убийств протестующих.