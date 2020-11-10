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Общежитие, питание, одежда, медобслуживание и стипендия 350 руб. - в вузы МВД зазывают старшеклассников

В других вузах средний размер стипендии примерно в три раза меньше
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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В вузы МВД зазывают 11-классников

В вузы МВД зазывают 11-классников

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане в местном чате выложили фото письма, которое получили из местного райотдела милиции. Замначальника РОВД обращается к родителям школьника с предложением рассмотреть вопрос о поступлении сына в вузы МВД. Несмотря на дату в конце письма, оно пришло 9 ноября, говорят родители.

В письме говорится о том, что зачисленных на дневную форму студентов Академии МВД и Могилевского института МВД обеспечивают бесплатным общежитием, питанием, формой, медобслуживанием и стипендией в 350 рублей. Отметим, что в других вузах средний размер стипендии примерно в три раза меньше - рассказали гомельские студенты.

Закончившие милицейские вузы получают гарантированное трудоустройство, звание лейтенанта и специальность «правоведение», отмечается в письме. Другие родители 11-классников ответили, что раньше тоже получали подобные письма.

В вузы МВД зазывают 11-классников. Фото: ТГ-чат "Сельмаш 97%"

В вузы МВД зазывают 11-классников. Фото: ТГ-чат "Сельмаш 97%"