Мама с папой запретили поклонникам встречать после 15 суток ареста автора мемов про «хлопотное дельце»

Сергей Миронов вышел на свободу после 15 суток ареста. Фото: скриншот видео МВД

Вечером 10 ноября автор популярного мема белорусов «Хлопотное дельце» минчанин Сергей Миронов вышел на свободу после 15 суток ареста, которые ему присудили за участии в акции солидарности с бастующими работниками предприятий. Однако журналисты не смогли пообщаться с героем - Сергея после изолятора сразу перехватили родители.

Мать и отец парня категорически запретили общаться со СМИ, а соседям - торжественно встречать его. Поэтому нам неизвестно, бросил ли он курить, научился ли гонять во всю мощь и знает ли о том, что стал популярен в интернете, пишет onliner.by.

Напомним, в видео МВД Сергей отвечает на вопросы и говорит о том, что «не планировал бастовать:

- Это же хлопотное дельце. Но своих же тоже нужно поддержать. Если бы они бастовали, то и я бы присоединился.

Также парня спросили, стоит ли выходить на улицу, рискуя быть задержанным:

- Считаю, что нужно бросить курить. Именно этим я и планирую заняться в ближайшие 15 суток. А еще нужно по утрам бегать по полчаса. И не трусцой, а во всю мощь.

Соседи Сергея планировали подарить ему дорогие кроссовки после его освобождения.