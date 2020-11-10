У Гродненского района появился герб - посмотрите, как он выглядит

У Гродненского района появились герб и флаг. Фото: БелТА

10 ноября по указу Александра Лукашенко «Об официальных геральдических символах» у Гродненского района появились собственные герб и флаг. В центре герба - голова зубра золотистого цвета с серебристыми рогами. Фон - красный, по краям - белые колонны, внизу - голубые волны.

Отныне герб и флаг смогут размещать на зданиях органов местных властей - райисполкоме, райсовете. А также - в помещениях для заседаний этих органов и в служебных кабинетах глав района.

У Гродненского района появились герб и флаг. Фото: БелТА

Согласно с указом, герб и флаг можно использовать при проведении государственных праздников и различных торжеств, организованных госорганами и другими организациями. Разрешается использовать геральдические символы района и при проведении спортивных игр народных гуляний, трудовых, семейных праздников, других мероприятий, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.