Забрали прямо из дома: в Минске милиция приехала за журналистом Олегом Груздиловичем

В Минске милиция приехала за журналистом Олегом Груздиловичем. Фото: t.me/radiosvaboda

В Минске вечером 10 ноября журналиста Олега Груздиловича отвезли в РОВД. Милиция забрала его прямо из дома. По словам жены Марьяны, примерно в 19.30 в квартиру журналиста пришли милиционеры и показали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых Олег был запечатлен.

- Сказали, что надо что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый, - цитирует жену Олега t.me/radiosvaboda.

Будут ли составлять протокол на журналиста и отправят ли Олега в изолятор, пока не известно. Коллеги надеются, что его отпустят домой.

В Беларуси задерживали многих журналистов, освещавших акции протеста после выборов. Напомним, 10 ноября в Минске судили корреспондента издания «Наша Нива» Екатерину Карпицкую. Ее посчитали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и присудили 15 суток ареста.