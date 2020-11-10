«В зависимости от эпидемиологической ситуации». Студентов БГУ частично переводят на удаленку

Студентов БГУ частично переводят на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 ноября в Белорусском государственном университете решили переводить некоторые группы студентов на обучение через интернет. В БГУ сообщили об этом как о дополнительных мерах по предотвращению распространения вирусных инфекций.

- Речь не идет о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат, - прокомментировали в администрации вуза. - В зависимости от эпидемиологической ситуации на факультетах, БГУ будет оперативно организовать обучение с применением информационно-коммуникационных технологий.

Учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов, адресуют на Образовательный портал БГУ, где «размещены все необходимые учебные материалы для качественного непрерывного обучения», заявили в вузе.

Также в университете приняты некоторые дополнительные меры. В частности, доступ студентов на территорию вуза будет только согласно расписанию и по согласованию с деканатами. Кроме того, проведение массовых мероприятий в БГУ будет ограничено.