Глава ФПБ Орда: Медикам, которые заболели коронавирусом, профсоюзы выплатили около 3,8 миллиона рублей

Глава ФПБ сообщил, что врачам, которые заболели COVID-19, профсоюзы выплатили около 3,8 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда рассказал в эфире программы «Разговор с президентом», которая выходит на телеканале «Беларусь», что медикам, которые заболели коронавирусом, профсоюзы за четыре месяца выплатили около 3,8 миллиона рублей.

- Нами был создан специальный фонд помощи медикам. Хочу отметить, что все отраслевые профсоюзы сразу отозвались. Мы направляли в фонд деньги, чтобы можно было выплачивать разовые суммы врачам, которые во время оказания медицинской помощи, заболели коронавирусом, - пояснил Орда.

И добавил, что за все время пандемии помощь успели получить уже около шести тысяч врачей.

- В апреле за собранные денежные средства профсоюзы купили более 20 тысяч специальным защитных костюмов и направили их в больницы Минской области, - отметил глава ФПБ.

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