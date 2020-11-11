В Осиповичском, Кричевском и Кличевском районах Могилевской области введен обязательный масочный режим

В Осиповичском, Кричевском и Кличевском районах Могилевской области ввели обязательный масочный режим Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательный масочный режим с 10 ноября ввели в трех районах Могилевской области: в Осиповичском, Кричевском и Кличевском. Об этом сообщили в БелТА.

Маски необходимо носить в местах большого скопления людей: торговых центрах, аптеках, спортивных объектах, отделениях банков и почты, учреждениях культуры, развлекательных заведениях и др.

В Кличевском районе из-за эпидемиологической ситуации ограничили проведение массовых мероприятий, которые подразумевают большое скопление людей.

- Если так получается, что нет возможности отменить массовое мероприятие, то рекомендуется соблюдать все меры, - написано в решении райисполкома.

Напомним, что с 5 ноября обязательный масочный режим был введен в Могилеве, а с 9-го - в Гомельской области. В Бобруйске также был введен обязательный масочный режим.

С 10 ноября и ровно на месяц из-за ситуации с коронавирусом в Бресте отменили все развлекательные мероприятия, а заведениям рекомендовано работать до 23 часов.

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