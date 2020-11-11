На МКАД водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в три легковых автомобиля. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в три легковушки. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел во вторник, 10 ноября. Водитель грузового автомобиля «Сканиа» двигался по МКАД со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Мазурова. В какой-то момент он не справился с управлением и в районе улицы Громова наехал на разделительный парапет, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя легковыми автомобилями, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали два пассажира, которые находились в салонах легковых автомобилей.

Проводится проверка.

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