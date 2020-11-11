Петришенко: Популяционный иммунитет в Беларуси после первой волны коронавируса на уровне 15 - 20%

Петришенко рассказал, что популяционный иммунитет в Беларуси после первой волны коронавируса на уровне 15-20%. Фото: БелТА

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что во время первой волны коронавируса популяционный иммунитет в Беларуси на уровне 15 - 20%. Об этом сообщили в БелТА.

- Предварительно популяционный иммунитет после первой волны COVID-19 в нашей стране на уровне 15 - 20%. Более точные данные мы получим, когда будут проведены исследования за более длительный период: за один-два года, - пояснил Петришенко.

Он добавил, что у тех, кто переболел COVID-19, иммунитет есть, но у некоторых он низкий.

- У всех тех, кто уже переболел коронавирусом, иммунитет есть. Но здесь стоит вопрос в его эффективности и выраженности. К сожалению, у некоторых переболевших не регистрировались антитела или их уровень был низкий. Отсюда следует, что у этих людей был сформирован низкий иммунитет. И именно это становится причиной для повторного заражения COVID-19, - рассказал заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко подчеркнул, что за все время пандемии коронавируса донорами плазмы в Беларуси стали более 2 тысяч человек, а более 1,3 тысячи уже получили ее во время болезни.

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И добавил, что помощь уже получили около 6 тысяч врачей. (подробности)