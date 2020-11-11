Головченко: За девять месяцев зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, а в здравоохранении - на 22%

Головченко заявил, что за девять месяцев зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, а в здравоохранении – на 22%. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета министров по итогам работы экономики за январь - сентябрь 2020 года, которое состоялось 10 ноября, заявил, что за девять месяцев зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, а в здравоохранении - на 22%. Об этом сообщили в БелТА.

- Удалось выполнить три важнейших показателя эффективности работы правительства и Национального банка из семи: реальные доходы населения, сальдо внешней торговли и прямые иностранные инвестиции. Хотел сообщить, что реальные денежные доходы населения выросли на 3,6%. Это оказалось выше, чем было запланировано. Что касается заработной платы, то она выросла на 8%, в бюджетной сфере - почти на 14%, а в здравоохранении - на 22%, - рассказал Головченко.

И добавил, что главная задача, которую удалось решить в очень непростых экономических условиях, - бесперебойная работа предприятий.

- Если говорить о неполной занятости, то по сравнению с маем 2020 года она сократилась в четыре раза. Количество предприятий, на которых наблюдался низкий уровень оплаты труда, сократилось почти в десять раз, - заявил премьер-министр.

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