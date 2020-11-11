Кочанова о медиках, которые выходят на акции протеста: Так, как они поступают сейчас, - это странно

Кочанова заявила, что с медиками на улицах разговаривать никто не будет. Фото: БелТА

Глава Совета Республики Наталья Кочанова провела во вторник, 10 ноября, совещание с руководством медицинских учреждений. Разговаривали не только о ситуации с коронавирусом. Аудиозапись была опубликована в телеграм-канале «Белые халаты».

Наталья Кочанова выразила непонимание того, что врачи выходят на акции протеста и солидарности с теми коллегами, которые были задержаны ранее.

- Если у кого-то есть желание говорить, то у нас для этого созданы специальные диалоговые площадки. Если есть потребность, то, пожалуйста, университет, ваше учреждение, больница, поликлиника. Вы хотите встретиться с руководством или с кем-то из должностных лиц, руководства страны - мы готовы встретиться с коллективом. На улицах никто разговаривать не будет - предупредите их. Мы не пойдем на улицы разговаривать с ними. Диалог должен быть цивилизованным. Хотите высказать свое мнение - пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате протестов. Это плохо. Это не сможет привести ни к чему хорошему, - отметила Кочанова.

Глава Совета Республики также прокомментировала задержания врачей во время акций солидарности.

- Поймите, не за убеждения задерживают, у каждого они могут быть свои, - за нарушение закона! Если человек выходит на несанкционированные мероприятия, то он нарушает общественный порядок. Их именно за это привлекают к ответственности. И будут и далее привлекать. Мы же правовое государство, в котором действуют законы. И законы обязаны соблюдать все. И не нужно устраивать тут вакханалию. Мирные эти акции ни к чему хорошему не приведут, - заявила Кочанова.

Она порекомендовала руководству разговаривать с людьми, так как все то, что происходит на данный момент, «не красит систему здравоохранения». Наталья Кочанова добавила, что руководитель - это идеолог.

В завершение своей речи глава Совета Республики сказала, что «так, как сейчас поступают медики иногда, - это странно по крайней мере».

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