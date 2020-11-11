Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестное движение в Беларуси не ослабевает, несмотря на сокращение количества участников уличных акций, заявила Светлана Тихановская 10 ноября. Она считает необходимым изменить тактику протестов, чтобы «не подставлять людей».

- Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Режиму тоже страшно, - сказала в интервью российскому негосударственному телеканалу «Дождь» Светлана Тихановская.

По ее словам, сейчас «ведется большая работа» над тем, чтобы изменить тактику протестов, которые по-прежнему останутся мирными. Однако детали она пока раскрыть не может. В то же время Тихановская уверена, что «Лукашенко уйдет», и заверяет, что в случае своего прихода к власти будет поддерживать добрососедские отношения с Россией.

Среди главных планов Тихановской - «продолжение борьбы, давление на режим». Политик уверена, что не будут прекращаться воскресные протесты, акции студентов, медиков, пенсионеров.

Тихановская еще раз подчеркнула, что число участников последних уличных акций протеста сократилось из-за того, что людей «запугали», и силовики «возвращаются к ненормальному поведению».

Напомним, в позапрошлое воскресенье многих задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу, а в минувшее воскресенье в Минске задержали сразу более тысячи человек >