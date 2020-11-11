«Белорусам и полякам судьбой предназначено жить в мире»: Лукашенко поздравил Дуду с Национальным праздником независимости

Лукашенко поздравил Дуду с Национальным праздником независимости. Фото: pixabay.com

Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду с Национальным праздником независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

- Белорусам и полякам предназначено судьбой жить рядом в мире и согласии. В непростых обстоятельствах важно сохранить добрососедство как главную ценность, которую нам удалось получить в наследство от наших предков. И мы должны ее передать своим потомкам, - говорится в поздравлении.

Лукашенко также пригласил Дуду к конструктивному диалогу, который касается будущих белорусско-польских отношений.

- Лишь работая совместно, нам удастся сохранить достижения в торговле, промышленной кооперации, образовании и других сферах. Это отвечает не только национальным интересам Беларуси и Польши, но и желаниям наших народов, - сказано в поздравлении.

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