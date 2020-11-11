ФПБ предлагает предоставлять работникам до 5 оплачиваемых дней без больничного

Чтобы не ходить в поликлинику с ОРВИ и не подхватить ковид - на выходной вместо больничного Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Федерации профсоюзов Беларуси заявил о том, что предлагает предприятиям в условиях пандемии COVID-19 предоставлять работникам до пяти оплачиваемых дней без больничного. Речь идет о тех случаях, когда работник плохо себя чувствует из-за ОРВИ. Однако, чтобы снять нагрузку с поликлиник и «не подхватить в очереди тот же COVID-19», глава ФПБ Михаил Орда считает, что предприятия могли бы предоставлять работникам оплачиваемые дни без оформления листка нетрудоспособности.

По словам лидера государственных профсоюзов, об этом он рассказал Александру Лукашенко на совещании 10 ноября. Для этого «должно быть более гибкое трудовое законодательство», заявил Орда в эфире телеканала «Беларусь 1»:

- Человек немного приболел, и, чтобы получить больничный, ему надо идти в поликлинику. А там очереди. И он идет практически больной на работу.

На протяжении этих пяти дней работник может либо выздороветь, либо увидеть, что ему необходима помощь врачей, считает Орда. О реакции Лукашенко на предложение главы ФПБ пока ничего не сообщается.