На «Гродно Азоте» возобновили работу два цеха, которые были остановлены

На "Гродно Азот" в штатном режиме заработали два цеха, которые ранее были остановлены. Фото: БелТА
На предприятии «Гродно Азот» 11 ноября возобновили два цеха, которые были остановлены в понедельник, 9 ноября. Данная информация была размещена на официальном сайте.
- Два цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» после неплановой остановки начали свою работу в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей, - написано в сообщении.
В момент проведения пусковых операций цехов осуществлялся дополнительный контроль как промышленной площадки, так и по территории завода.
Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.
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