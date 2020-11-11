На «Гродно Азоте» возобновили работу два цеха, которые были остановлены

На "Гродно Азот" в штатном режиме заработали два цеха, которые ранее были остановлены. Фото: БелТА

На предприятии «Гродно Азот» 11 ноября возобновили два цеха, которые были остановлены в понедельник, 9 ноября. Данная информация была размещена на официальном сайте.

- Два цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» после неплановой остановки начали свою работу в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей, - написано в сообщении.

В момент проведения пусковых операций цехов осуществлялся дополнительный контроль как промышленной площадки, так и по территории завода.

Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.

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