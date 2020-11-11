Головченко: Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, безопасность обеспечат

Головченко считает, что Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею. Фото: hockey.by

В Минске 11 ноября прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Премьер-министр Роман Головченко заявил, что власти готовы к проведению чемпионата, и заверил, что безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Глава правительства считает призывы к бойкоту ЧМ-2021 в Беларуси несостоятельными.

Однако, по словам Головченко, нужно разработать алгоритм действий в случае проведения чемпионата только на территории Беларуси. Напомним, пока планируется, что соревнования должны проходить в двух странах - Беларуси и Латвии. Но из-за действий белорусских властей во время наступившего общественно-политического кризиса появились призывы бойкотировать чемпионат.

В то же время премьер-министр отметил, что нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию, которая может внести свои коррективы. По словам Головченко, сейчас «диалог проходит в конструктивном ключе» как с Международной федерацией хоккея, так и со всеми другими федерациями. Премьер заявил, что МФХ не считает необходимым отменять или переносить чемпионат по политическим причинам.

- Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются, - цитирует Головченко БелТА. - Определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления.

При этом отмечается, что продажу билетов на ЧМ-2021 по хоккею планируют начать уже до конца этого года.