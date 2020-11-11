Из-за коронавируса: международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесли на 2021 год

Международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесли на 2021 год. Фото: Большой театр Беларуси

Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске не состоится. Его перенесли на 2021 год. Об этом сообщает издание «Витебские вести».

Фестиваль в этом году должен пройти с 23 по 27 ноября. И на нем планировалось проведение международного конкурса хореографов.

Заместитель гендиректора по специальным проектам Центра культуры «Витебск» Марина Романовская, которая в свое время и задумала данный фестиваль, отметила, что до последнего надеялась, что в этом году он состоится.

- Была сформирована прекрасная программа. На фестиваль должны были приехать балетные труппы из Италии, Франции, России, Украины. Планировалось проведение выставок и авторских мастер-классов. Но, увы, фестиваль отменен. Очень надеемся, что он состоится в 2021 году, - рассказала Романовская.

Но есть и хорошие новости: у истинных ценителей танца будет возможность посмотреть сразу пять хореографических вечеров по ТВ.

Совместно с витебским телевидением Центр культуры подготовил спецпрограммы, которые выйдут в эфир с 23 по 27 ноября.

Первые две из них представят гостевую афишу. В эфире покажут фрагменты из спектаклей «Маленький принц» Раду Поклитару, «Бетон» РТБД, «Кармина Бурана» в постановке танцевальной компании из Италии, Gravity Анжелена Прельжокажа.

Отдельно выйдут программы, которые посвящены современной белорусской хореографии, конкурсу, а также известному российскому хореографу Евгению Панфилову. В этом году ему бы исполнилось 65 лет.

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