Экс-ведущему «Калыханкi» актеру Александру Ждановичу дали 9 суток ареста

Маляванычу дали 9 суток административного ареста. Фото: из личного архива А. Ждановича

Экс-ведущему «Калыханкi» актеру Александру Ждановичу, которого все знают, как Маляваныча, дали 9 суток административного ареста. Об этом сообщает портал tut.by.

Суд над актером состоялся в среду, 11 октября. Однако по какой именно статье судили Ждановича, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой именно судья принял решение об административном аресте.

Жданович находится в Жодино.

Напомним, что актер Александр Жданович был задержан в воскресенье, 8 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ведущий «Калыханкі» Маляваныч попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией: «Вирус поменял мою жизнь еще до того, как я с ним встретился».

Актер Александр Жданович ушел на самоизоляцию, но все равно заразился. У его сына болезнь не заметили, но антитела нашли. (подробности)

В Минске 8 ноября задержали "Мисс Беларусь - 2008" Ольгу Хижинкову, легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина.

Очевидцы сообщают, что спортсмены в момент задержания находились в машине на парковке. (подробности)