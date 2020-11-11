Трое медиков в РФ, получивших «Спутник V», заразились коронавирусом Фото: Раиса ЮДИНА

В России трое медиков, которые были привиты вакциной «Спутник V», заразились COVID-19. Напомним, эту российскую вакцину испытывали также в Беларуси, и прививали ей добровольцев. О заражении коронавирусом трех медиков из Алтайского края, получивших «Спутник V», сообщила российская пресса.

11 ноября новость прокомментировали в министерстве здравоохранения РФ. По словам помощника министра Алексея Кузнецова, в организме получивших прививку необходимые антитела вырабатываются через три недели после введения второго компонента вакцины.

В Минздраве РФ объяснили, что вакцина «Спутник V» - двухкомпонентная, и спустя 21 день после первой инъекции нужно вводить вторую дозу прививки. И только через три недели после второго укола пациента можно считать вакцинированным - то есть, защищенным от ковида. А до этого момента в организме идет процесс формирования иммунитета, сообщает ria.ru со ссылкой на Кузнецова.

Соответственно, алтайские медики заразились коронавирусом потом, что их иммунитет к COVID-19 еще не успел сформироваться.

Представитель Минздрава РФ подчеркнул, что получившие вакцину должны соблюдать меры защиты на протяжении трех недель после введения второго компонента «Спутник V».