Легкоатлету Андрею Кравченко и кикбоксеру Ивану Ганину дали 10 суток ареста

Гигину и Кравченко дали 10 суток ареста. Фото: tut.by
Легкоатлету Андрею Кравченко и кикбоксеру Ивану Ганину дали 10 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай Нiвы».
Суд над спортсменами состоялся в среду, 11 ноября. По какой статье судили Кравченко и Ганина пока неизвестно.
До суда трое суток Андрей Кравченко и Иван Ганин провели в изоляторе в Жодино.
Напомним, что спортсмены были задержаны в воскресенье, 8 ноября. В момент своего задержания Ганин и Кравченко находились в машине.
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