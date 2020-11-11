Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования в Беларуси на уровне 7,75%

Ставка рефинансирования в Беларуси остается на уровне 7,75% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк Беларуси на заседании по денежно-кредитной политике 11 ноября решить не изменять ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Нацбанка. Это значит, что ставка рефинансирования, от которой зависят ставки по кредитам, сохраняется на уровне 7,75 процента годовых, сообщает Нацбанк.

Кроме того, ставка рефинансирования - это инструмент, который помогает регулировать процентные ставки на финансовом рынке. Это значит, что многие кредиты в банках привязаны к ставке рефинансирования. Например, если она растет, ставки по займам тоже повышаются, или наоборот. При понижении ставки рефинансирования могли подешеветь кредиты.

Ставку рефинансирования могут снижать или повышать в зависимости от инфляции. По официальным данным, инфляция в Беларуси за десять месяцев 2020 года составила 5,3%. В последнее время ставка рефинансирования в Беларуси снижалась.

Следующее заседание Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике должно состояться в феврале 2021 года.