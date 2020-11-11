Белорусский боксер Евгений Долголевец выиграл тяжелый бой у россиянина и стал чемпионом по версии ЕBP

Белорус Долголевец стал чемпионом по боксу по версии ЕBP Фото: Личный архив

Боксер Евгений Долголевец из Беларуси завоевал звание чемпиона по версии Eurasian Boxing Parliament (ЕBP), выиграв бой у россиянина Георгия Челохсаева. Это произошло на вечере профессионального бокса 10 ноября в Минске.

Бой длился положенные 10 раундов. Боксеры показали примерно равную борьбу, однако судьи решили, что белорус выглядел лучше и присудили ему победу со счетом 96:94, 95:96, 98:92. Российский боец застаивался у канатов, работал вторым номером, нередко терял инициативу, отмечает БелТА.

На профессиональном ринге нынешняя победа Долголевца стала уже четвертой. И - самой трудной. До этого боксер побеждал соперников в первых раундах. По его ударами пали украинцы Богдан Земляной и Владислав Баранов, а также соотечественник Андрей Столярчук.