Юрий Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил» для национального диалога от оппозиции

Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил» для национального диалога от оппозиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Воскресенский сообщил о том, что зарегистрировал «Круглый стол демократических сил» для национального диалога от оппозиции. Данная информация была размещена в телеграм-канале ОНТ.

- Органы юстиции уже зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» для диалога от оппозиции. И уже в ближайшее время команда представит регламент и концепцию. Это будет сделано в течение нескольких дней. Хотел бы еще заострить внимание на том, что руководители Координационного совета уже вступили в контакт с нашей командой. Они уже выслали несколько десятков страниц с предложениями. И не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, - подчеркнул Воскресенский.

В свою очередь в телеграм-канале Координационного совета сообщили о том, что не ведут никаких переговоров с Воскресенским и не предоставляли ни ему, ни его команде никаких предложений.

Напомним, что Юрий Воскресенский вышел из СИЗО КГБ 11 октября - на следующий день после встречи с Александром Лукашенко.

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