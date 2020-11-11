Погода в Беларуси на 12 ноября: ночью ожидаются заморозки, а днем - до 7 градусов тепла

Погода в Беларуси на 12 ноября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в четверг, 12 ноября, ночью ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется до 7 градусов. Об этом сообщили в БелТА.

По прогнозам синоптиков, на территории страны осадков не ожидается, будет преобладать облачная погода. Ветер южный, юго-восточный с порывами от 2 до 7 метров в секунду.

Ночью заморозки от минус 3 до плюс 3. Днем воздух прогреется до 7 градусов.

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