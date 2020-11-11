Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 ноября 2020 года: новый рекорд по заболевшим - 1057 человек за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Появились данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси на 11 ноября. Их опубликовала БелТА. За сутки новый рекорд по заболевшим - 1057 человек.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 109 357 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 620 человек.

Всего в Беларуси на 11 ноября коронавирусной инфекцией переболели 92 266 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1022 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 750 021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь накрыла вторая волна COVID-19: в областных городах вводят масочный режим и другие жесткие меры по борьбе с этой вирусной инфекцией.

Мы собрали всю последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в стране. (подробности)