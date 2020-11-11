Из-за инцидента на АЭС в Островце Литва снова направила ноту протеста Беларуси

МИД Литвы снова направил ноту протеста Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство иностранных дел Литвы вновь направило Беларуси ноту протеста. На этот раз по причине инцидента на АЭС в Островце. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что Литве, как и всему международному сообществу, очень важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации, которая происходит на БелАЭС.

- Мы требуем от Беларуси предоставить незамедлительный ответ, который касается инцидента, причин и влияния на процесс пуска БелАЭС в Островце, а также обеспечение ядерной безопасности, - написано в сообщении.

В ноте вновь призвали Беларусь приостановить запуск АЭС до тех пор, рока полностью не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности.

Напомним, что 7 ноября на открытие БелАЭС в Островец приезжал Александр Лукашенко. Уже 9 ноября стало известно о том, что из-за того, что необходимо заменить отдельное оборудование, БелАЭС приостановила выработку энергии.

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